Scattano i dazi Usa contro l’Europa, colpiti beni per oltre 7 miliardi di dollari

È il giorno decisivo. Scattano oggi i dazi Usa voluti dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, contro i prodotti “made in Europe”. In tutto, la stretta Usa sulle importazioni dal Vecchio Continente riguarda beni per un valore di 7 miliardi e mezzodi dollari.

Per l’Italia saranno colpiti, tra gli altri prodotti, formaggi (a partire da pecorino e parmigiano), liquori e amari. Dazi al 25% anche per i vini francesi, le olive greche e il whiskey scozzese.

Se i prodotti italiani saranno colpiti da un dazio aggiuntivo di circa 117 milioni di euro (fonte ICE), sarà la DOP Parmigiano Reggiano ad accusare il colpo più duro, in quanto il 25% dell’impatto complessivo Italia andrà a ricadere proprio sul Re dei Formaggi.

Il dazio sul Parmigiano Reggiano, infatti, passerà dagli attuali 2,15 dollari al chilo a circa 6 dollari al chilo.