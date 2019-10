Mobilità sostenibile, cresce il bosco di No Smog Mobility

PALERMO (ITALPRESS) – Un piccolo polmone verde all’interno della cittadella universitaria di Palermo, che ogni anno diventa sempre più grande. È il Bosco No Smog Mobility, l’area nata da un’idea di Gaspare Borsellino e Dario Pennica (rispettivamente direttori dell’agenzia di stampa Italpress e di Sicilia Motori) per contribuire alla sostenibilità del capoluogo siciliano. Gli alberi che ne fanno parte sono i premi che ogni anno vengono assegnati alle case automobilistiche nel corso della manifestazione. I riconoscimenti sono stati ritirati per questa edizione dal presidente di Nissan Italia, Bruno Mattucci, e dal direttore generale di PSA Italia, Gaetano Thorel. La piantumazione è avvenuta alla presenza del sindaco Leoluca Orlando. Venti le piante interrate.

I “Green Prix” vengono assegnati da No Smog Mobility alle case automobilistiche per le migliori idee e soluzioni ecocompatibili nel mondo delle auto.

(ITALPRESS).