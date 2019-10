“Proporre idee non è dare ultimatum, è fare politica”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervenendo alla Leopolda.

Renzi “Da noi nessun ultimatum al Governo, solo idee”

“Non è arrivato neanche un ultimatum al governo da questo salone. È arrivato il riconoscimento del primato della politica”, ha aggiunto Renzi che poi su quota 100 ha ribadito: “è uno spot, costa 20 miliardi in tre anni. Salvini lo ha fatto per dire che ha risolto i problemi dei pensionati. È la politica dell’annuncio, dello slogan. Lo stesso se fermo un barcone. Non importa se centinaia di barchini nelle stesse ore arrivano sulle coste italiane”.

(ITALPRESS).