Le nuove finali di Coppa Davis rappresentano una grande vetrina, e cadono nell’anno giusto per il tennis italiano. Il capitano Corrado Barazzutti ha diramato pochi minuti fa l’elenco dei componenti della squadra che a Madrid difenderà i colori azzurri. Le finali andranno in scena tra il 18 e il 24 novembre.

Come era prevedibile, Fabio Fognini e Matteo Berrettini sono le due stelle della spedizione italiana. Con loro, Andreas Seppi e Lorenzo Sonego, oltre allo specialista del doppio Simone Bolelli. Una squadra, quella azzurra, che potrà dire la sua, al cospetto delle migliori nazionali al mondo. Non c’è, invece, Jannik Sinner, astro nascente del nostro tennis. Una decisione, quella di Barazzutti, volta probabilmente a proteggere il ragazzo da ulteriori pressioni.

Alla Caja Magica di Madrid, che a maggio ospita il Masters 1000 della capitale spagnola su terra rossa, si giocherà sul cemento indoor. Nel girone dell’Italia anche Stati Uniti e Canada. Due avversarie temibili, ma sicuramente alla portata, se guardiamo anche alla classifica dei singolaristi. E, se sognare non costa nulla, chissà che la Coppa Davis non possa tornare in Italia dopo oltre quarant’anni.