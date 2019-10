Jared Leto dice addio a Joker. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, l’attore non comparirà nel ruolo di Joker nel prossimo film DC “Birds Of Prey”.

Sarà colpa del successo di Joaquin Phoenix nei panni del villain di Batman?

Jared Leto dice addio a Joker, non comparirà nei prossimi cinecomics DC Films

Non ci sono ancora conferme definitive ma secondo la fonte di THR sembra che questo sia un segnale netto ad indicare la fine del personaggio interpretato da Leto nel Dc Universe. La storia di Harley Queen sembra molto legata al personaggio di Joker e non si sa ancora come finirà.

Negli ultimi tempi il grande successo dell’interpretazione di Phoenix nel “Joker” di Todd Phillips ha fatto tanto parlare di sé. Sembra, infatti, che Jared Leto si sia sentito punto nell’orgoglio dopo la sua partecipazione in “Suicide Squad” nei panni dello stesso personaggio.

Nel cast di “Birds of Prey” troviamo Margot Robbie nei panni di Harley Quinn, Jurnee Smollett-Bell nei panni di Black Canary, Mary Elizabeth Winstead in quelli della cacciatrice ed Ewan mcGregor nel ruolo di Maschera Nera.

Secondo le fonti di THR, dopo l’annuncio del film di Phillips, Leto avrebbe cambiato agente, e sebbene stia ancora lavorando per Warner Bros. – è infatti attualmente impegnato nelle riprese di Little Things con Rami Malek – i suoi giorni come Joker sarebbero definitivamente finiti.

Birds of Prey