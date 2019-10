Manovra, Conte incontra i partiti della maggioranza

A Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte sta incontrando da oltre due ore il capodelegazione del M5S nel Governo Luigi Di Maio, il capo delegazione Dario Franceschini e il vice ministro all’Economia e alle Finanze, Antonio Misiani. Presenti anche Italia viva e Liberi e uguali. Al centro degli incontri i dettagli della manovra economica. Il leader sono riuniti a Palazzo Chigi per dirimere alcune questioni relative alle legge di bilancio approvata la scorsa settimana in Cdm “salvo intese”.

Manovra, vertice di maggioranza

“Non mi interessa criticare Conte, Di Maio, noi porteremo le nostre proposte in Parlamento per la diminuzione delle tasse, per estendere la flat tax, l’autonomia, le proposte sulla sanità, sulla scuola”, ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Tg2 Post. “Ci opporremo a qualsiasi taglio al diritto alla salute – ha aggiunto Salvini -. In Calabria l’anno scorso 40 milioni di cittadini hanno dovuto prendere un aereo per andare a farsi curare nelle altre regioni”. Salvini promette “come Lega non ci fermeremo alle piazze, porteremo le nostre proposte in parlamento”.

“‘Sprofondo rosso’ a Palazzo Chigi… I dati pubblicati da Eurostat vedono il debito italiano salire al 134,8% del Pil, dal 134,1%. Il più alto dell’eurozona dopo la Grecia. Una maggioranza che già si sta lacerando in uno scontro patetico tra tre nani politici della statura di Conte, Di Maio e Zingaretti, si appresta ad aggiungere a questo record negativo l’aumento delle tasse. Sprofondo rosso, appunto: più debito pubblico più tasse, meno ricchezza… tutto regolare”. Lo afferma in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.

“La sugar tax? Le tasse etiche sono una fregatura, sono solo un modo per spillare altri soldi. Se vuoi combattere l’inquinamento non devi aumentare le tasse a chi inquina, ma abbassarle a chi non lo fa. La sfida è quella”. A dirlo la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a “Quarta Repubblica” su Retequattro. (ITALPRESS)