Rocco Siffredi e l’aneddoto hot che spiazza Barbara D’Urso | VIDEO

Rocco Siffredi nuovamente ospite a Live – Non è la D’Urso, su Canale 5. Questa volta l’attore di film a luci rosse ha raccontato un aneddoto hot che ha spiazzato Barbara D’Urso, gli ospiti e il pubblico in studio.

Rocco Siffredi e l’aneddoto hot che spiazza Barbara D’Urso

Rocco Siffredi ospite di Barbara D’Urso, insieme al figlio, torna a parlare del suo lavoro come attore e produttore di film a luci rosse. Il dibatto e il confronto con gli opinionisti si aprono come al solito.

Vista l’ora della trasmissione, però, non ci si pone troppi limiti di fronte a doppi senti e battute hot. Ad un certo punto, però, Rocco, spinto da Alda D’Eusanio, racconta un aneddoto che lascia tutti a bocca aperta. L’imbarazzo in studio è stato palpabile, a partire da quello della conduttrice che ha dovuto richiamarlo.

Tutto è iniziato quando Alda D’Eusanio ha voluto riportare alla memoria del pubblico un film di Rocco in cui l’attore raccontava un episodio decisamente insolito accaduto dopo la morte di sua madre.

Siffredi infatti, dopo il funerale, avrebbe incontrato una vecchietta che l’aveva visto crescere negli anni. Questa sigona anziana aveva invitato l’uomo a prendere una tazza di caffè a casa, ma in pochi minuti la situazione avrebbe preso una piega decisamente bollente.

Ecco come l’ha raccontata l’attore: “Continuava stringermi, continuava a stringermi, io mi sono alzato, non so cosa mi sia successo, l’ho tirato fuori, gliel’ho messo in bocca e sono venuto”.

Come previsto, tutto lo studio è rimasto spiazzato, compresa la conduttrice Barbara d’Urso che ha richiamato Rocco e subito dopo la D’Eusanio per via dell’aneddoto hot.

Rocco Siffredi “I miei figli non seguiranno le mie orme”

Questa volta, ad accompagnare il celebre attore hard nel salotto di Barbara d’Urso il figlio Lorenzo, sul quale Rocco commenta: “Lui e Leonardo sono entrambi pudici, non si fanno mai vedere nudi, quindi non credo che davanti alle telecamere possano avere un futuro. Lorenzo, però, sta lavorando come regista, ha girato due film”.

A prendere le distanze dagli aneddoti di Rocco Siffredi è soprattutto Alda D’Eusanio, che non riesce a condivide lo stile di vita dell’attore abruzzese: “Hai avuto dei comportamenti orrendi e non ti vergogni di raccontarli. Mi auguro che i tuoi figli non seguano le tue orme”.