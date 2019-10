“Sabato è stata una di quelle date che cambiano un’epoca. È davvero nata la ‘Coalizione degli italiani‘”. Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera il leader della Lega Matteo Salvini.

“Dopo mesi di chiacchiere penso che tutta Italia e persino i palazzi della politica abbiano capito dove sta la maggioranza del consenso”, aggiunge.

Salvini “Centrodestra è passato, nasce la coalizione degli italiani”

“Il centrodestra era nel 1994, oggi siamo nel 2019. Il nostro popolo ci chiede di fare bene, di fare insieme e di fare in fretta – sottolinea il leader leghista -. Peraltro ci saranno diverse novità, da Toti ad altre formazioni dell’area laica, liberale e socialista che credo vedremo già in Emilia Romagna”.

In merito alle elezioni in Umbria, Salvini afferma: “Domenica avremo un primo test di rilevanza nazionale. Devo dire che Conte si è rivelato per… quello che è. Lui pensa a pettinarsi. Quando ha detto che il voto umbro non è così rilevante perché l’Umbria ha gli abitanti della Provincia di Lecce… Una cosa squallida. Comunque, l’Umbria è dove la sinistra ha governato per 50 anni e dove oggi esordisce l’alleanza Pd-M5S. Secondo me sarà molto interessante. E credo che subito dopo ci saranno novità”.

