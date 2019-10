Blitz antidroga allo Zen di Palermo, 10 arresti

Disarticolata un’altra piazza di spaccio allo Zen 2 di Palermo. I carabinieri della Stazione San Lorenzo hanno eseguito due misure cautelari, emesse dal Gip del Tribunale ordinari e da quello per i minorenni, nei confronti di 10 persone, tra cui tre minori, ritenute responsabili a vario titolo di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

L’indagine, avviata nel luglio del 2018, ha permesso di “ricostruire dettagliatamente l’attività illecita realizzata dagli indagati, delineando ruoli e funzioni dei componenti, nonché di confermare la presenza di una piazza di spaccio allo Zen 2”, sottolineano i carabinieri. In carcere, nell’operazione “Take and go”, sono finite in tutto nove persone, tra cui due 17enni, condotti al penitenziario minorile. Un altro 17enne è finito in comunità.

“A rendere lo scenario quanto più grave – sottolineano i carabinieri – è l’aver monitorato innumerevoli cessioni effettuate in presenza di cittadini, tra cui anche bambini”.

(ITALPRESS).