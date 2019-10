Neanche il tempo di mandare in archivio l’ottavo turno di Serie A, che già si torna in campo per la Champions League. Si apre oggi, infatti, la terza giornata della fase a gironi della principale competizione continentale per club. Il martedì vedrà impegnate la Juventus, in casa contro la Lokomotiv Mosca, e l’Atalanta, ancora ferma a zero punti nel girone, alle prese con il temibile City di Guardiola.

Domani, invece, toccherà a Inter e Napoli. I nerazzurri affrontano il Borussia Dortmund nella prima di due partite fondamentali per la qualificazione agli ottavi di finale, mentre gli uomini di Carlo Ancelotti sfidano la sorpresa Red Bull Salisburgo del baby fenomeno Haland.

I risultati della 3a giornata di Champions League

GRUPPO A

Club Brugge-Paris Saint-Germain

Galatasaray-Real Madrid

Classifica

Paris Saint-Germain 6

Club Brugge 2

Galatasaray 1

Real Madrid 1

GRUPPO B

Olympiacos-Bayern Monaco

Tottenham-Stella Rossa

Classifica

Bayern Monaco 6

Stella Rossa 3

Olympiacos 1

Tottenham 1

GRUPPO C

Shakhtar Donetsk-Dinamo Zagabria 0 – 0

Manchester City-Atalanta

Classifica

Manchester City 6

Dinamo Zagabria 3

Shakhtar Donetsk 3

Atalanta 0

GRUPPO D

Atletico Madrid-Bayer Leverkusen 0 – 0

Juventus-Lokomotiv Mosca

Classifica

Juventus 4

Atletico Madrid 4

Lokomotiv Mosca 3

Bayer Leverkusen 0

GRUPPO E

Genk-Liverpool

Red Bull Salisburgo-Napoli

Classifica

Napoli 4

Liverpool 3

Red Bull Salisburgo 3

Genk 1

GRUPPO F

Inter-Borussia Dortmund

Slavia Praga-Barcellona

Classifica

Barcellona 4

Borussia Dortmund 4

Inter 1

Slavia Praga 1

GRUPPO G

RB Lipsia-Zenit

Benfica-Lione

Classifica

Zenit 4

Lione 4

RB Lipsia 3

Benfica 3

GRUPPO H

Ajax-Chelsea

Lille-Valencia

Classifica

Ajax 6

Chelsea 3

Valencia 3

Lille 0