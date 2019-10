Giuseppe Conte, a margine dell’assemblea di Confesercenti, dopo la lettera dell’Ue sulla “C’è una lettera da Bruxelles alla quale il ministro dell’Economia risponderà, forniremo tutti i chiarimenti, non siamo preoccupati. E’ un’interlocuzione doverosa con Bruxelles alla quale non ci sottrarremo”. Così il presidente del Consiglio,a margine dell’assemblea di Confesercenti, dopo la lettera dell’Ue sulla manovra.

Manovra, Conte “Con Ue normale interlocuzione”

“Mi aspetto e chiamero’ tutte le forze politiche alla loro responsabilita’. Tutte stanno dando un contributo attivo per la sintesi finale, quando si opera una sintesi questa rispecchia tutti. Se poi uno si smarca e ritiene, dopo aver partecipato a questa sintesi, non rispetta quella che deve essere un’azione di governo coesa e incisiva”, ha aggiunto.

Il premier ha poi sottolineato che “non ho subito nessun ricatto e non ho fatto nessun passo indietro, invece abbiamo fatto due passi avanti. Parliamo di un piano di modernizzazione del Paese, di riduzione della burocrazia e cerchiamo con gli incentivi all’utilizzo della moneta elettronica di avviare un percorso virtuoso con tutti i cittadini. Ieri sono stato io stesso promotore di un differimento, in modo da garantirci che la riduzione dell’uso del contante e l’uso dei Pos sia collegato alla riduzione delle commissioni”.

(ITALPRESS).