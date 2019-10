Dal 25 al 27 ottobre, il Festival degli Aquiloni – “Emozioni a naso in su!” colorerà il cielo del litorale colorerà il cielo del litorale ericino grazie ai multiformi aquiloni nei pressi del Lido Isla Banca.

Il Festival degli Aquiloni, “Emozioni a naso in su!” ad Erice

Il volo libero di aquiloni acrobatici, statici e multiformi, oltre alla presentazione e alla descrizione di aquiloni particolari al pubblico presente.

Numerose le attività collaterali per i tre giorni. Dalle ore 10.30 alle ore 17:30, laboratori didattici per la costruzione di aquiloni, giardini del vento, animazione, trucca bimbi, passeggiate free in bici, foto contest.

Gli appassionati di fotografia potranno “catturare” gli istanti più belli della manifestazione e partecipare al “Challenge Instagram”; hashtag ufficiale della manifestazione #ericevola2019.

“Il Primo Festival degli Aquiloni – “Emozioni a Naso in su!” è organizzato dalle Associazioni culturali “ Sensi Creativi” e “Trapani Eventi” e gode del patrocinio del Comune di Erice.