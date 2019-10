Kanye West torna con il nuovo album “Jesus 1S t

Dopo settimane di attesa, voci e indizi filtrati dai social, è arrivata la conferma che tutti i fan attendevano: il nuovo progetto di Kanye West, che consiste in un album in studio e in un film disponibile solo nelle sale IMAX, uscirà venerdì 25 ottobre. Jesus is King, questo è il titolo, verrà inizialmente svelato al pubblico il 23 ottobre, nel corso di un’esclusiva anteprima mondiale al Forum di Los Angeles; dal 25 ottobre l’album sarà poi disponibile ovunque nelle piattaforme streaming.

Jesus is King segue l'acclamato album ye, che nel 2018 fu l'ottavo album di seguito di Kanye a raggiungere la vetta delle chart americane, conferendogli quindi il record per il più alto numero di album a raggiungere consecutivamente la n°1.