A 55 anni dalla nascita della Nutella, Ferrero lancia i suoi primi biscotti croccanti, ripieni della “crema di nocciola” più famosa e amata al mondo.

Da Ferrero nascono i Nutella Biscuits

Nutella Biscuits, questo il nome del nuovo prodotto dell’azienda , questo il nome del nuovo prodotto dell’azienda piemontese, coniugano la friabilità e la croccantezza tipiche di un vero frollino, alla bontà e alla consistenza inconfondibili della Nutella (che rappresenta il 40% del prodotto), esaltando tutte le qualità di entrambi senza le minime alterazioni di gusto.

Per lanciare i nuovi biscotti, fino al prossimo 31 ottobre in Piazza Gae Aulenti, a Milano, il pubblico potrà visitare la nuovissima Casa Nutella, assaggiare in anteprima la nuova delizia e vivere un’experience tecnologica e coinvolgente. Le emozioni suscitate dall’assaggio saranno rilevate e contribuiranno ad alimentare un counter che ha la forma del cuore di Nutella Biscuits.

Al termine dell’evento di Milano sarà possibile leggere sul counter quanto grande sara` stato il coinvolgimento delle persone, sia a Casa Nutella che online, nei giorni che precedono l’arrivo di Nutella Biscuits sugli scaffali in tutta Italia. Infine, il 4 e 5 novembre, circa mille dipendenti Ferrero raggiungeranno oltre 4.000 punti vendita in tutta Italia, per presentare e far assaggiare a migliaia di famiglie la novità.

I Nutella Biscuits sono prodotti in Italia, nello stabilimento di Balvano, piccolo centro lucano in provincia di Potenza, lo stabilimento Ferrero più a sud del Paese, che da più di 30 anni si dedica alla produzione dei prodotti da forno.

“Il Gruppo ha investito costruendo da zero una linea produttiva interamente dedicata alla produzione di Nutella Biscuits, un investimento della portata di oltre 120 milioni di Euro – ha spiegato l’ad di Ferrero Alessandro d’Este -. Questo testimonia la nostra volontà non solo di creare ottimi prodotti, sempre più innovativi, ma anche quello di creare valore nel nostro paese, per l’indotto, per il territorio e per le persone”.

