manovra, una manovra che non alza le tasse ma le abbassa". Lo ha detto il ministro degli Esteri e capo politico del M5S, Luigi Di Maio, incontrando i giornalisti a margine di una visita al cantiere della Terni-Rieti.

Manovra, Di Maio “Siamo sulla strada giusta”

“Inviteremo anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, insieme al segretario del Pd Nicola Zingaretti, al ministro della Salute Roberto Speranza e a chi vorrà partecipare, anche Italia Viva se vorrà – ha aggiunto Di Maio -. Dobbiamo spiegare chiaramente che questa manovra mantiene la promessa di non aumentare l’Iva, abolisce il super ticket in sanità, istituisce un assegno unico per le famiglie che fanno figli e abbassa il cuneo fiscale per i lavoratori. Abbiamo fatto un grande lavoro per questa legge, arriveremo anche a una soluzione per le partite Iva, ma siamo sulla giusta strada per fare in modo che nel 2020 i cittadini possano vedere migliorata un po’ la loro qualità della vita”.

