Sconfiggere definitivamente il cancro è un traguardo possibile solo a condizione di un grande impegno comune. La ricerca stessa va presentata come impresa di comunità. In cui pubblico e privato, istituzioni scientifiche ed enti non profit, cooperino per fini condivisi". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia al Quirinale per i Giorni della Ricerca.

Mattarella “Sconfiggere il cancro è possibile con impegno comune”

“Occorre far crescere gli investimenti pubblici, puntare con coraggio sull’intelligenza dei giovani e sulla qualità dei loro maestri, ma al tempo stesso è indispensabile il sostegno delle imprese, delle associazioni, dei singoli cittadini – ha aggiunto il capo dello Stato -. Siamo grati quindi all’AIRC per come ha sostenuto negli anni e per come sostiene tuttora la ricerca. Per la tenacia, per la creatività, per l’organizzazione. Ogni mese si fanno nuovi passi avanti”.

