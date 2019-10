La prima edizione del nuovo Mondiale per club si svolgerà nel 2021 in Cina. Lo ha deciso il Consiglio Fifa che si è riunito a Shanghai e che ha votato all’unanimità la decisione di assegnare la kermesse iridata, che per la prima volta sarà a 24 squadre (8 le europee), alla Cina.

Mondiale per Club 2021 in cina, Infantino “Decisione storica”

Gianni Infantino. Il torneo si svolgerà tra giugno e luglio del 2021 in diverse città che saranno scelte dalla Federcalcio locale e dalla Federazione internazionale. Anche il format che porterà le squadre di ogni Confederazione a sfidarsi in Cina sarà definito successivamente “al termine di un processo di consultazione tra la Fifa e le sei confederazioni”. “Si tratta di una decisione storica” ha commentato il presidente della Fifa,. Il torneo si svolgerà tra giugno e luglio del 2021 in diverse città che saranno scelte dalla Federcalcio locale e dalla Federazione internazionale. Anche il format che porterà le squadre di ogni Confederazione a sfidarsi in Cina sarà definito successivamente “al termine di un processo di consultazione tra la Fifa e le sei confederazioni”.

Tra le decisioni più importanti prese dal Consiglio Fifa anche lo stanziamento di un miliardo di dollari per investire nel calcio femminile da qui fino al 2022, ovvero il doppio rispetto ai primi 500 milioni già stanziati precedentemente dal Congresso della Federazione internazionale per il quadriennio in corso.

Durante il Consiglio si è anche parlato dell’assegnazione dei Mondiali del 2030. Nel secondo trimestre del 2022 si cominceranno a raccogliere le candidature e durante il 74° Congresso Fifa del 2024, verrà annunciata la sede.

