Cento bici elettriche per i piccoli comuni

MILANO (ITALPRESS) – Iren, una delle più importanti multiutility italiane, nell’ambito di una iniziativa con l’Anci, l’Associazione dei Comuni italiani, mettera’ in palio 100 biciclette elettriche a pedalata assistita per 50 piccoli Comuni italiani sotto i 3.000 abitanti (circa 4.000 sul territorio nazionale) che si impegneranno a realizzare iniziative in favore dello sviluppo sostenibile.Iren donerà due biciclette ai 50 Comuni “che meglio avranno interpretato il proprio ruolo di motori dello sviluppo sostenibile” secondo una giuria che sarà composta da Anci, Iren e da un esperto di settore.Entro marzo 2020 saranno raccolte le iniziative dei comuni che avranno deciso di partecipare e la premiazione avverrà entro luglio 2020.L’iniziativa e’ stata resa nota a Milano, nell’ambito di una iniziativa organizzata in collaborazione con The European House – Ambrosetti.Per Renato Boero, presidente di Iren, “nel 2018 Iren ha servito complessivamente 405 Comuni in 11 Regioni per un totale di 4.260.405 abitanti, oltre il 7% della popolazione italiana. Sono numeri che fotografano l’importanza a livello nazionale di un Gruppo di rilevanza sistemica sotto il profilo dimensionale ed economico. Oggi Iren ha l’ambizione di essere un attore chiave a livello nazionale per abilitare lo sviluppo dei territori serviti aiutandoli ad affrontare le sfide di transizione energetica, di economia circolare e i nuovi scenari di innovazione nei servizi”.(ITALPRESS).