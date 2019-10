Lazio sconfitta al fotofinish in Europa League dal Celtic

GLASGOW (SCOZIA) (ITALPRESS) – La Lazio perde al fotofinish contro il Celtic per 2-1 nella complicata trasferta di Glasgow. I biancocelesti erano passati in vantaggio con il gol di Lazzari al 40′ ma nella ripresa si fanno rimontare con le reti di Christie al 67′ e di Julien all’89’. Un risultato deludente per i biancocelesti, che restano fermi a quota 3 punti nel gruppo E e rischiano di buttare la qualificazione ai sedicesimi (scozzesi in vetta a 7, Cluj a 6). Decisivo il prossimo turno contro il Celtic, nella gara di ritorno allo stadio Olimpico del 7 novembre. Nel primo tempo i padroni di casa colpiscono il palo con Christie al 18′, da annotare l’occasione di McGregor. La Lazio è pericolosa con la chance personale di Correa, fondamentale anche a propiziare la rete del vantaggio firmata da Lazzari al 40′. Nel secondo tempo i biancocelesti si fanno rimontare dai padroni di casa. Al 67′ Christie pareggia i conti e al 90′ Julien punisce con il 2-1 finale. Eppure la Lazio avrebbe meritato di più con il palo colpito da Correa, tante occasioni da gol (Milinkovic-Savic e Immobile) e due parate miracolose di Forster su Parolo e Cataldi.(ITALPRESS).