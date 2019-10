“Una mamma per amica” apre le porte del set per le feste natalizie. Forse è ancora un po’ presto per pensare al Natale ma non lo sarà per i fan di Lorelai e Rory, che non vedranno l’ora di potersi catapultare nei luoghi della loro serie tv preferita.

Una grande sorpresa per tutti coloro che hanno amato le avventure delle due protagoniste. “Una mamma per amica”, infatti, è stata una delle serie tv più amate degli anni Duemila.

Quest’anno i fan delle “Gilmore Girls” potranno visitare l’iconica cittadina di Stars Hollow. Dal 21 dicembre al 5 gennaio, infatti, i Warner Brothers Studios di Burbank, California, saranno aperti al pubblico con tre diversi tour che includono anche un pasto a casa delle protagoniste Lorelai (Lauren Graham) e Rory (Alexis Bledel).