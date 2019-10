Palermo, l’Inno di Mameli tra gli aerei di Boccadifalco – Video

Una giornata speciale a Boccadifalco. Dalle 10 alle 18 i giovani strumentisti dell’orchestra nata in seno all’Istituto comprensivo “Don Rizzo” di Ciminna, con i “colleghi” dell’Istituto superiore “D’Alessandro”, seguiranno i visitatori al suono dell’Inno di Mameli, dell’Inno alla Gioia di Beethoven, del “Gran valzer brillante” di Verdi per finire con la ballata di Mackie Messer, “Mack the Knife” dall’Opera da Tre Soldi.

E un’altra piccola orchestra itinerante di fiati composta da alunni, docenti e collaboratori scolastici dell’Istituto comprensivo, eseguirà marce di Renato Soglia e Viaris. Per visitare l’aeroporto di Boccadifalco si può scegliere tra due percorsi: il primo comprende l’hangar e il rifugio antiaereo; il secondo (su prenotazione) raggiunge la torre di controllo, altri due bunker e il giardino dell’antica Villa Natoli, tutto su un trenino dai colori pastello.