Federscherma svela la ‘biblioteca digitale’, Scarso: “Tramandiamo storia”

Tutta la storia della Federazione italiana scherma in un portale online. È la “Biblioteca Digitale”, progetto finanziato dalla Fondazione Terzo Pilastro Internazionale presieduta da Emmanuele Francesco Maria Emanuele, che ha ospitato la presentazione a Palazzo Sciarra, nel cuore di Roma. Promossa in occasione dei 110 anni di vita della Fis, l’opera raccoglie tutte le copie storiche della rivista “La Scherma” in un portale ospitato dal sito federale. “La Biblioteca Digitale ci permette di recuperare la nostra storia – ha sottolineato il presidente della Fis Giorgio Scarso – Grazie alla sponsorizzazione della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale, che non finiremo mai di ringraziare per disponibilità e sensibilità, abbiamo potuto dar vita a un progetto innovativo recuperando la memoria storica di 70-80 anni di attività agonistica: un modo per non perdere il nostro Dna e trasmetterlo ai giovani”. “La storia è la base di ogni iniziativa futura – ha rimarcato il professore Emanuele – Era indispensabile consentirne la conservazione grazie ai nuovi strumenti digitali. Ho richiesto che quest’opera non serva soltanto a ricostruire il tempo passato, ma garantisca la continuità dell’informazione sullo sport più medagliato del palmares del Coni”.

(ITALPRESS).