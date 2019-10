Lega: “Conte riferisca in senato sul caso Fiber”

ROMA (ITALPRESS) – “Conte riferisca urgentemente in Aula in Senato sul caso Fiber per chiarire sul possibile conflitto di interessi tra l’incarico istituzionale che attualmente ricopre e la sua professione di avvocato cosi’ come hanno evidenziato alcuni organi di stampa italiani e stranieri”. E’ la richiesta che la Lega ha avanzato nel corso della conferenza dei capigruppo a Palazzo Madama.

“Chiedo ufficialmente alla presidente Casellati – dice il capogruppo leghista Massimiliano Romeo, che ha scritto anche una lettera alla terza carica dello Stato – che si faccia carico di portare avanti la nostra richiesta affinche’, per rispetto del Parlamento e per le istituzioni, sia chiarita la posizione del presidente del Consiglio anche per tutelare l’affidabilita’ del nostro Paese a livello internazionale”.

(ITALPRESS).

29-Ott-19 17:31