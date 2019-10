Salvini: “Il voto in Umbria ha una valenza nazionale”

“Avevo scommesso dei caffè sul più 10, ma nessuno si aspettava il più 20. É un voto che ha valenza nazionale. Conte continua a dire che ha votato il 2 per cento della popolazione, capiamo la sua preoccupazione e confusione, ogni giorno ha un problema nuovo”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa a Perugia con la neo presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

"La maggioranza del Paese non è attualmente al, l'accordo degli sconfitti Pd e M5S non è maggioranza nel Paese", ha aggiunto Salvini. "Quella del centrodestra è una vittoria di squadra, poi qualcuno prende di più e qualcuno di meno, venendo qua ho ricevuto la telefonata di Berlusconi, lo ringrazio dei complimenti", ha sottolineato Salvini, che sul M5S ha ribadito: "Queste elezioni rendono giustizia dopo 2 mesi di delirio. Non ho nessuna nostalgia di tornare a governare con i signor no, né dei Consigli dei ministri di 10 ore con Di Maio e Toninelli per non concludere nulla. Chi semina tradimento raccoglie tradimento"."Non ci sono spallate in democrazia. Ci sono le elezioni. Di elezione in elezione vediamo quanto resteranno attaccati alla poltrona", ha concluso.