ATP Cup, forfait di Federer: si ritira la Svizzera

Roger Federer non ci sarà. La nuova ATP Cup, in programma a Brisbane dal 3 al 12 gennaio, partirà senza la sua stella più scintillante, almeno dal punto di vista del richiamo di tifosi. Il campione svizzero, invece, ha deciso di dare forfait alla nuova rassegna per nazionali.

.@rogerfederer has announced that he will not play #ATPCup due to family reasons and therefore Switzerland has been withdrawn as a country that qualified at the first entry deadline.

An additional six countries will now qualify at the second entry deadline. pic.twitter.com/eU88fsHYFj

— ATPCup (@ATPCup) October 30, 2019