Flavio Briatore e Benedetta Bosi, weekend romantico con la studentessa 20enne

Weekend romantico a Malindi

Il primo incontro deve essere stato davvero molto intenso. Il cuore di Briatore è stato conquistato al tal punto da Benedetta Bosi, che che ora lui l’ha invitata nella sua Malindi.

Anzi, prima i due sono volati a Roma con il jet privato di lui. Hanno trascorso la serata in un hotel romano a cinque stelle ma meno frequentato dai vip di altri. Poco dopo Briatore e Benedetta, sono usciti, stavolta con una coppia di amici, per cenare sui tetti di Roma nel ristorante giapponese più cool della capitale.

La mattina dopo, sveglia relativamente presto per prendere ancora una volta il jet privato dell’imprenditore e volare alla volta di Malindi, in Kenya. Dove Benedetta, nonostante una giornata uggiosa, ha fatto il bagno nella fantastica piscina a sfioro del lussuoso Billionaire Resort di Briatore. Quindi lui le ha mostrato le meraviglie della sua dimora, campo da bocce compreso, dove alla fine l’ha sfidata per una partita.

Sembra una bella favola, ancora una volta Cenerentola potrebbe aver trovato il suo principe. Come finirà? Staremo a vedere…