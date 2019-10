Il concorso per addetti stampa della Regione Sicilia tra errori e polemiche

“Youtube è nato nel 1999; 2000; 2001”. O, ancora, il primo “Festival dell’Unità si tenne nel…”. Sono questi i due quesiti, entrambi sbagliati, che hanno alimentato le polemiche sul concorso per addetti stampa della Regione siciliana.

L’ufficio stampa della Regione siciliana, cancellato e mai ricostituito da Rosario Crocetta, dovrebbe essere ricostituito per volere della Giunta Musumeci. Ma gli strafalcioni che hanno disorientato e divertito i candidati giornalisti – riporta Agi.it – sembrano minare i propositi del governatore.

Il concorso alla Regione Sicilia per addetti stampa

Nel primo caso – Youtube – nessuna delle tre risposte è corretta, poiché la nota piattaforma web per la condivisione di video è stata ‘battezzata’ il 14 febbraio 2005. Nel secondo caso, invece, la storica Festa dell’Unità”, organizzata per la prima volta dal Partito comunista italiano il 2 settembre 1945, a guerra appena terminata, a Mariano Comense, viene definita “festival”: fu, semmai, la “Grande scampagnata de l’Unità”.

Erano 90 i quesiti proposti, per superare il test occorre indovinare almeno 63 risposte corrette. Ieri nell’edificio 19 della cittadella universitaria si era svolta la selezione per i candidati in possesso di diploma di laurea.