realisti: il nostro non è un buon momento ma abbiamo Stefano Pioli, alla vigilia del posticipo di campionato con la Spal. “Bisogna essereil nostro non è un buon momento ma abbiamo l’occasione per migliorare la classifica e dimostrare di essere migliori di quanto fatto domenica scorsa”. Così il tecnico del Milan, , alla vigilia del posticipo di campionato con la Spal.

Pioli scuote il Milan “Contro la Spal voglio una squadra arrabbiata”

“Bisogna fare qualcosa di diverso per ottenere risultati migliori di quanto fatto fin qui – ha aggiunto il mister rossonero in conferenza stampa – C’è tutto il tempo per migliorare la nostra classifica ma adesso voglio gente orgogliosa e molto arrabbiata, giocatori che non si risparmino per 95′ per ottenere la vittoria. Da domani dobbiamo ricominciare a vincere: dobbiamo essere la migliore squadra dal punto di vista dello spirito”.

“Se ci crediamo, tutto è possibile, c’è tanto da dare e fare – ha proseguito Pioli – Suso? Non ho dubbi sia un gran giocatore con grandi qualità, ma è sbagliato ricondurre tutte le difficoltà del Milan su un unico giocatore. Tutti dobbiamo dare qualcosa in più, a cominciare dal sottoscritto”.

“Non ho mai avuto una presenza così continua e assidua della società come la sto avendo al Milan. Questo da’ sostegno e supporto al mio lavoro e ai giocatori, stiamo parlando di persone competenti con grande senso di appartenenza, che stanno aiutando la squadra a crescere anche in questo ambito”, ha poi sottolineato l’ex allenatore di Lazio e Inter.

(ITALPRESS).