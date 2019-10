“Il trono di spade” ha finalmente il suo prequel ufficiale. Era rimbalzata ieri, sui vari network statunitensi, la notizia della bocciatura della serie ambientata cinquemila anni prima delle vicende di Jon Snow e soci, con protagonista Naomi Watts. Fatale, per le sorti del progetto, un pilot non troppo soddisfacente. Nella notte, invece, HBO ha ufficializzato il suo imprimatur a un’altra serie prequel: “House of The Dragon”.

#HouseOfTheDragon, a #GameofThrones prequel is coming to @HBO. The series is co-created by @GRRMSpeaking and Ryan Condal. Miguel Sapochnik will partner with Condal as showrunner and will direct the pilot and additional episodes. Condal will be writing the series. pic.twitter.com/9ttMzElgXm — Game of Thrones (@GameOfThrones) October 29, 2019

Una notizia che non può che rendere felici ed eccitati i fan della serie campione di incassi. “House of The Dragon”, si legge, è stata creata da George Martin e Ryan Condal, che scriverà le sceneggiature. Il testo di ispirazione sarà “Fire and Blood”, la storia dei Targaryen pubblicata da Martin, inventore dell’universo di Westeros, lo scorso novembre. Si partirà, dunque, circa 300 anni prima rispetto al Trono di Spade.

Un’altra nota positiva per i fan è l’immediato coinvolgimento nel prequel di Miguel Sapochnik, apprezzatissimo regista di alcune delle migliori puntate di GoT, tra cui “La battaglia dei bastardi”, che gli è valsa un Emmy nel 2016. Insomma, per un prequel che viene cancellato ce n’è uno che promette un gran bene. Gli ingredienti per realizzare una grande serie ci sono tutti, dopo la grande delusione dell’ultima stagione de “Il trono di spade”.