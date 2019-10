“Zero il folle in tour”, la nuova tournée di Renato Zero, parte domani, venerdì 1° novembre, con la prima di sei date sold out al Palazzo dello Sport di Roma.

Al via “Zero il folle in tour”, già 14 sold out

L’artista torna live nei principali palasport italiani per proporre uno show nel quale, oltre ad attingere dal suo storico repertorio, presenta dal vivo anche il nuovo album di inediti “Zero il folle”.

Il tour ha già registrato 14 sold out. Il disco “Zero il folle” è disponibile in digitale, in formato Cd e in formato Lp.

(ITALPRESS).