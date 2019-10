Confesercenti: “Lo stop all’aumento Iva dà respiro alle imprese”

“Lo stop agli aumenti IVA previsti dalle clausole di salvaguardia ha dato un po’ di respiro alle imprese. Rimane però tra le famiglie un clima generale di preoccupazione per il futuro, alimentato anche dalle infinite discussioni che hanno accompagnato la manovra e confermato oggi dal calo di fiducia dei consumatori, che ad ottobre torna a scendere di mezzo punto”. Così Confesercenti commenta i dati sulla fiducia dei consumatori e delle imprese ad ottobre, diffusi oggi dall’Istat.

“Un po’ meglio vanno le imprese, il cui indice di fiducia, beneficiando anche dello stop all’IVA, segna un lieve avanzamento di quasi mezzo punto, speculare al calo dei consumatori: un progresso che cresce a +0,7 nel commercio. Un segnale Imposta immagine in evidenza di miglioramento da non sottovalutare, ma neanche da sopravvalutare – prosegue l’associazione di categoria -: ad essere più ottimista è infatti solo la grande distribuzione, mentre, con giudizi in peggioramento soprattutto sulle vendite attuali. Per i negozi le condizioni di fiducia sono inoltre compromesse dalla poca chiarezza sulla questione dei pagamenti elettronici, della lotteria degli scontrini e delle sanzioni previste per chi non riesce a trascrivere il codice fiscale dei clienti”. (ITALPRESS)