l 50% degli italiani si dovrebbe tornare al voto, mentre per il 38% degli elettori totali il Secondo un sondaggio EMG Acqua presentato ad Agorà, su Rai3, dopo le elezioni in Umbria, per i, mentre per il 38% degli elettori totali il Governo dovrebbe arrivare alla fine della legislatura.

Il 9% degli elettori totali si esprime a favore dell’ipotesi di fare un altro Governo.

Governo, per il 50% degli italiani bisognerebbe tornare al voto

Inoltre, per il 66% degli elettori del Movimento 5 Stelle in futuro il movimento deve “non allearsi con nessuno, a costo di non governare”, per il 14% “allearsi di volta in volta con chi è d’accordo con i punti del loro programma”.

Per l’8% degli elettori M5S bisogna “allearsi solo con il centrosinistra”, e per il 6% “allearsi solo con la Lega”.

Alla domanda: “Il centrodestra dice che dopo il voto in Umbria il Governo è delegittimato. È d’accordo”? Gli intervistati totali si sono divisi a metà: il 46% ha risposto “sì” e il 46% “no”.

