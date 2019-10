Marquez “Sto vivendo un grande momento”, Dovizioso “Alti e bassi”

SEPANG (MALESIA) (ITALPRESS) – “Sto vivendo un grande momento, la sensazione sulla moto è ottima, tutto ciò che proviamo di nuovo funziona subito: dobbiamo continuare così”. Con il titolo iridato già in tasca da un pezzo, Marc Marquez non accenna a un minimo rilassamento e, reduce da cinque vittorie di fila, ha voglia di mettere la sua Honda davanti alla concorrenza anche domenica, nel Gp della Malesia. “Come ho sempre detto dopo Aragon, l’obiettivo resta sempre il podio – spiega il fuoriclasse spagnolo nella rituale conferenza stampa dei piloti – Dovremo lottare per la vittoria e fare pressione sugli avversari, è il modo migliore per terminare la stagione”. “E’ stata una stagione di alti e bassi, abbiamo sofferto, ma siamo soddisfatti della seconda posizione in classifica – le parole del forlivese della Ducati Andrea Dovizioso, secondo nella graduatoria – Il distacco da Marc è enorme ma lo è per tutti e dunque tutti possono lamentarsi. Ora è difficile pensare a come fermarlo, in questa stagione è andato anche meglio dell’anno scorso. Quella di Sepang non è la gara con le condizioni migliori per noi, però queste possono essere variabili e vedremo come andrà. Dobbiamo migliorare sul pomeriggio e su questo ci concentreremo”.(ITALPRESS).