Berrettini vola a Londra! È l’ultimo qualificato alle ATP Finals

È Matteo Berrettini l’ultimo qualificato alle ATP Finals. Grazie al netto successo di Denis Shapovalov su Gael Monfils, l’azzurro si è garantito un posto tra i migliori otto della stagione. Un risultato che sembrava fortemente in pericolo dopo la sconfitta al secondo turno di Parigi-Bercy contro Jo Tsonga, e che adesso invece è diventato realtà. Anzi, la prematura eliminazione nel Masters 1000 francese aiuterà il ventitreenne romano a prepararsi al meglio all’appuntamento di Londra, in programma dal 10 al 18 novembre.

MATTEO IS IN! 🇮🇹

Matteo Berrettini has qualified for the #NittoATPFinals for the first time. 👏 pic.twitter.com/Ls8oIZZjRP

