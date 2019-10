Fca-Psa, Elkann: “Creeremo qualcosa di speciale”

“Cari colleghi, Voglio unirmi a Mike Manley nel riconoscere l’importanza dell’annuncio di questa mattina sul fatto che stiamo lavorando ad una fusione delle nostre attività con Groupe PSA. C’è ancora molto da fare per formalizzare il progetto, ma sono già positivamente colpito dallo spirito e dall’energia che ho visto nei team di entrambe le aziende mentre lavoravano per raggiungere quella che diventerebbe un’unione di trasformazione profonda”. Così John Elkann, presidente di Fca, in una lettera ai dipendenti in merito alla fusione con Psa.

“Vedo l’opportunità di creare qualcosa di davvero speciale insieme – aggiunge – un gruppo che riunisce le capacità, l’intelligenza e la passione di due aziende forti e di successo, attingendo il meglio da entrambe. Il nostro obiettivo comune è quello di creare un gruppo leader nella mobilità sostenibile, in grado di cogliere le tante opportunità di una nuova era”.

Elkann ricorda: “Abbiamo lavorato molto per garantire un reale equilibrio nella governance e nella gestione del gruppo che stiamo progettando, cercando di identificare e riconoscere in maniera adeguata i punti di forza di entrambi i partner”. Le due aziende, prese da sole, sono straordinarie, secondo il presidente di Fca, “ma insieme, possiamo fare ancora di più per soddisfare l’esigenza in rapida evoluzione di prodotti innovativi e nuove soluzioni per la mobilità”.