Derby italiano nella notte Nba e a spuntarla è Danilo Gallinari su Nicolò Melli. e a spuntarla è Danilo Gallinari su Nicolò Melli. Successo di Oklahoma City su New Orleans per 115-104 con 23 punti di Gilgeous-Alexander e 17 a testa per Schroeder e Bazley.

Derby Azzurro in Nba, Gallinari la spunta su Melli

Per il Gallo, invece, 16 punti in 29′ con 5/9 dal campo (4/6 dall’arco) e 2/2 dalla lunetta, oltre a 4 rimbalzi e una palla recuperata. Sul fronte Pelicans, altra chance nel quintetto titolare per Melli che chiude con 4 punti (1/2 da due, 0/1 da tre, 2/2 ai liberi), due rimbalzi e una palla persa in dieci minuti sul parquet. Il migliore dei suoi è Redick con 17 punti, doppia doppia per Okafor (15 punti e 12 rimbalzi).

Nelle altre gare, Milwaukee ritrova Toronto per la prima volta dalla finale della Eastern Conference e si prende una piccola rivincita (115-105) con un Antetokounmpo da 36 punti, 15 rimbalzi e 8 assist. Per i Raptors, invece, 36 punti di Lowry. Unica formazione ancora imbattuta di tutta la lega resta Philadelphia, che con la tripla di Korkmaz a 0″4 dalla sirena beffa Portland 129-128.

E pensare che i Blazers si erano portati avanti un attimo prima, a 2″2 dalla fine, con la bomba di Simons. Sempre più a fondo Golden State che, priva pure di Green e Russell, cede 93-87 a Charlotte, incassando la quinta sconfitta in sei gare.

(ITALPRESS).