Daniela Bongiorno a Domenica Live “Parlo con Mike”

“Parlo con Mike”. Sono queste le parole pronunciate da Daniela Zuccoli, moglie di Mike Bongiorno, il conduttore scomparso ormai dieci anni fa.

Ospite di Barbara D’Urso nel salotto di “Domenica Live” su Canale 5, Daniela Zuccoli ricorda in maniera commossa la sua vita con Mike Bongiorno, dalla proposta di matrimonio alla sua presenza ancora forte dopo la morte.

“Parlo con Mike, lui c’è in un modo tale che io dico delle cose che in realtà lui dice per me. Mi accorgo che la gente mi stringe la mano e in realtà la stringe a lui”. Il legame tra Daniela Zuccoli e Mike Bongiorno sembra molto forte anche dopo dieci anni dalla morte del noto conduttore televisivo.

La moglie, ospite di Barbara D’Urso, ripercorre poi tutta la vita trascorsa con Mike, a partire dalla proposta di matrimonio. “Arriviamo in spiaggia, un amico fa una foto proprio in quel momento e lui mi dice ‘Voglio proprio sposarti’”, racconta la donna.

Sono passati già dieci anni dalla sua scomparsa. Mike Bongiorno, infatti, è morto l’8 settembre del 2009. “Il 5 fa un discorso ai ragazzi, profetico e bellissimo, dice ‘Non disperate mai nella vita, abbiate coraggio’. Il 6 è successo che è nata Luce, la nipotina. Il 7 siamo partiti felici per Montecarlo”, racconta ancora Daniela Zuccoli.

Le sue ultime parole sono state proprio per lei, vedendo la foto della nipotina Luce: “Che bella, sembri tu quando prendi il sole”, avrebbe detto Mike.

Barbara D’Urso introduce poi la vicenda della bara di Mike Bongiorno trafugata dal cimitero. La moglie Zuccoli ringrazia i carabinieri di Arona e ricorda un anno vissuto come se ci fosse stato un rapimento. “Chiamavano tanti sciacalli”, spiega.

Poi, il ritrovamento: “Ma non ne potevo più, così lo abbiamo fatto cremare”, conclude la donna. Infine, la sorpresa: mentre guarda il film della vita di Mike, il vincitore del “Rischiatutto” le porta un gigantesco mazzo di rose rosse.