Lady Gaga di nuovo attrice, sarà Lady Gucci

Lady Gaga ci ha preso gusto e sarà di nuovo attrice. Dopo il grande successo di ‘A Star is Born‘, la cantante vestirà i panni di Lady Gucci nel film del regista Ridley Scott.

Vedremo Lady Gaga ancora una volta sul grande schermo. Questa volta, la cantante sarà guidata da Ridley Scott nel ruolo di Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci. Il film è incentrato sull’omicidio del nipote del fondatore Guccio Gucci, secondo quanto anticipato da ‘Variety’.

La storia dell’omicidio di Gucci è scritta da Roberto Bentivegna ed è basata sul libro di Sara Gay Forden ‘The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed’.

Lady Gucci, processata e condannata a 26 anni di prigione per aver organizzato l’assassinio del suo ex marito nel 1995, è stata rilasciata nell’ottobre 2016 dopo aver scontato 18 anni.

Lady Gaga dovrà vestire i panni di Patrizia Reggiani. Un ruolo che non sembra proprio una passeggiata, vista la vicenda di cui è stata protagonista.

In “A star is born” più che la sua interpretazione, a far parlare è stata la presunta relazione con l’attore Bradley Cooper. Se ne è parlato molto ma si è capito ben poco.

Il gossip ha fatto riferimento anche ad una convivenza. Sembrava infatti che Lady Gaga si fosse trasferita, mobili compresi, a casa dell’attore subito dopo la rottura di questo con la ex moglie, la modella Irina Shayk.

Non sappiamo bene quanto ci sia di vero, se non che la relazione tra Cooper e Shauk è finita. Adesso non ci resta che aspettare le riprese del prossimo film che vedrà protagonista Lady Gaga nel ruolo di Lady Gucci, augurandole che questa volta sia la sua interpretazione al centro dei riflettori mediatici.