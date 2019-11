Sono tre i vigili del fuoco morti nell’esplosione di un edificio a Quargneto, in provincia di Alessandria. I pompieri hanno infatti ritrovato il corpo di un loro collega che era rimasto sepolto tra le macerie. I tre pompieri morti avevano 47, 38 e 32 anni.

Altri due vigili del fuoco e un carabiniere risultano feriti e stati trasportati all’ospedale di Alessandria e di Asti.

Esplode edificio nell’Alessandrino, morti 3 vigili del fuoco

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la deflagrazione si sarebbe verificata in una porzione disabitata di una cascina: oltre ai soccorritori non vi sarebbero dunque altre persone coinvolte. I vigili del fuoco sono comunque ancora al lavoro tra le macerie per la ricerca di eventuali dispersi. Lo riporta Ansa.it.

#Quargnento (AL), esplosione intorno alle 2 in un edificio disabitato. Coinvolta la squadra intervenuta, due #vigilidelfuoco deceduti, un terzo disperso. Feriti gli altri due componenti e un carabiniere. Intervento in corso #5novembre pic.twitter.com/gL5amyNToR — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 5, 2019

Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell’esplosione.

Secondo una prima ricostruzione ci sarebbe stata una doppia deflagrazione. I vigili del fuoco sarebbero intervenuti dopo una prima deflagrazione che aveva fatto crollare parte dell’edificio. Mentre i soccorritori erano a lavoro si sarebbe però verificata una seconda esplosione, che li ha investiti.

Fonti investigative, invece, riferiscono che i vigili del fuoco sarebbero intervenuti per un principio di incendio e una volta arrivati alla cascina sarebbero stati travolti dall’esplosione.

Quargneto è un paese di poco più di mille abitanti nella piana di Alessandria, al confine con le colline del Monferrato. Una zona agricola dove sono presenti numerose cascine.