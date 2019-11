F1, Giovinazzi con Alfa Romeo anche nel 2020

Anche nel 2020 ci sarà un pilota italiano al via del Mondiale di Formula 1. Alfa Romeo Racing, infatti, ha annunciato di aver rinnovato il rapporto per la prossima stagione con Antonio Giovinazzi. L’annuncio ufficiale in occasione della presentazione alla stampa internazionale delle nuove Giulia e Stelvio MY2020, in Valle d’Itria in Puglia, terra natale del pilota italiano che difenderà i colori del team insieme al suo team mate, il campione del mondo Kimi Raikkonen. Giovinazzi prosegue pertanto il suo percorso nella regina delle competizioni automobilistiche, dopo che nella stagione attuale è stato il primo italiano al via dopo otto anni dall’ultima apparizione stabile di un pilota tricolore al volante di una Formula 1.

Il giovane pilota, nel suo primo anno da pilota ufficiale, ha contribuito in modo determinante allo sviluppo del team Alfa Romeo Racing, che sta proseguendo un importante percorso di crescita e sta ottenendo risultati crescenti in termini di performance rispetto alla stagione precedente. Il progresso e le prestazioni di Antonio, oltre ad essere di rilievo, sono costanti, e quest’ultimo è un elemento di grande importanza in Formula 1.