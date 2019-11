Salvini: “Se l’Ilva chiude il Governo si deve dimettere”

“Non vogliamo che il Paese abbia sulla coscienza decine di migliaia di famiglie italiane da Nord a Sud. Se veramente salteranno questi posti di lavoro, un governo con un minimo di dignità si dimette, e non perchè i sondaggi su di me sono buoni”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini durante una conferenza stampa in Senato sulla vicenda Ilva.

“Sia al Senato che alla Camera i gruppi della Lega chiederanno che non comincino i lavori se il Governo non verrà a riferire in Aula – ha aggiunto l’ex vicepremier -. Se non verranno date garanzie alle famiglie che stasera vivono in angoscia su cosa che li aspetta domani. Ci dicano se. La seconda potenza industriale d’Europa non può fare a meno dell’acciaio. Oltre alla riapertura dei porti qualcuno ha deciso la chiusura delle acciaierie per fare un favore a qualcun’altro?”. (