A Pomeriggio 5 si parla di suore incinte e preti innamorati, Paolo Brosio perde le staffe

Barbara D’Urso, nell’ultima puntata di Pomeriggio 5, ha deciso di dedicare lo spazio solitamente deputato al gossip al tema “suore incinte e preti innamorati”. In studio era presente anche il devotissimo Paolo Brosio, il quale, di fronte ad alcune affermazioni, ha letteralmente perso le staffe.

Ad un certo punto della trasmissione, infatti, sembra che molli uno schiaffo in faccia al giornalista Carmelo Abbate, anche lui ospite in studio.

A Pomeriggio 5 si parla di suore incinte e preti innamorati

Non si è fatta scappare l’occasione. Barbara D’Urso ha immediatamente approfittato degli ultimi fatti di cronaca per portare un poco di pepe all’interno del suo programma pomeridiano su Canale 5.

Negli ultimi giorni, i quotidiani si sono molto dilungati sulla vicende di alcune suore siciliane che, arrivate in ospedale a causa di forti dolori addominali, hanno scoperto di essere incinte. Questa volta, però, lo Spirito Santo non c’entra niente, la vicenda è tutta umana.

La conduttrice, infatti, ha deciso di dedicare lo spazio generalmente deputato al gossip al tema “suore incinte e preti innamorati”.

Tra gli ospiti, ovviamente, non poteva mancare Paolo Brosio. Da fedele devoto quale si è mostrato negli ultimi anni, non poteva che essere sconvolto dal fatto che una donna o un uomo che decide di dedicarsi a Dio possa abbandonarsi al sesso e, di conseguenza, non osservare la castità.

Accanto all’astinenza dal sesso, Brosio pone quella dalla ricchezza e si scaglia contro tutti quei religiosi che ignorano i precetti di povertà.

“Se tu offri la castità a Dio poi non puoi fare così… – dice – Il problema è il peccato! Dio detesta il peccato non il peccatore”. Sono tanti gli ospiti di Barbara D’Urso a non concordare con Brosio e tra questi c’è anche il giornalista Carmelo Abbate.

Paolo Brosio perde le staffe

Carmelo Abbate è giornalista e scrittore. Spesso si è occupato del delicato argomento della sessualità tra suore e preti. Durante la puntata di Pomeriggio 5, si è subito scagliato contro la Chiesa che, a suo dire, non è così “santa” come crede Brosio.

Abbate ha dichiarato: “Non difendete un’istituzione che è malata per omertà… Il sesso esiste nella chiesa da sempre, per i preti, per le suore, per i vescovi… Per la chiesa il sesso è un problema. È praticato in modo sconsiderato da tanti. Anche grandi uomini di chiesa avevano delle relazioni segrete”.

Questa dichiarazione ha acceso, come una miccia, l’umore di Paolo Brosio, che ha quel punto è sbottato. “Eh, allora anche Padre Pio e San Francesco! Ma cosa dici?”.

Immediatamente si sono scaldati gli animi in studio e Brosio, alzandosi, ha sbattuto la sua mano in faccia a Carmelo. Non è stato un gesto intenzionale, non voleva dare uno schiaffo al giornalista. Si è trattato solamente di un incidente involontario, motivo per cui Brosio si è immediatamente scusato con Abbate.