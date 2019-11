Gravina sta con Balotelli: “Spero torni presto in Nazionale”

“Mario Balotelli è italiano, io sto con lui tutta la vita: ha dimostrato di avere una sensibilità da italiano più italiano degli altri”. Lo ha detto il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, in riferimento agli insulti a sfondo razzista avvenuti nei confronti di Mario Balotelli durante Verona-Brescia. “Se l’ho sentito? Lo conosco bene, sono particolarmente legato a lui, quella che appare all’esterno non è l’anima di Mario Balotelli” ha detto il numero uno della Figc che si augura il suo ritorno in maglia azzurra.

