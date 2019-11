Paura ad Amsterdam Shiphol: scatta un falso allarme di dirottamento

Falso allarme quello all’aeroporto di Amsterdam Shiphol. Alcune aree dello scalo sono state evacuate e sul posto sono arrivati numerosi servizi di emergenza, tra cui ambulanze e un elicottero medico. “Non è successo nulla, siamo spiacenti”, così la compagnia Air Europa sul falso allarme sul volo Amsterdam-Madrid.

Il pilota di un volo in partenza per Madrid ha premuto il pulsante che attiva l’allarme dirottamento. Immediate sono scattate le procedure d’emergenza con diverse ambulanze accorse sul posto, insieme con i reparti speciali della polizia, che nel frattempo ha diramato un avviso “Grip 3”, ossia un livello di rischio per “un elevato numero di persone”. Agitazione anche per il governo. Un giornalista del quotidiano locale Telegraaf ha spiegato che il ministro della Giustizia e Sicurezza Ferdinand Bernhard Joseph Grapperhaus “aveva altro per la testa”, evidentemente concentrato su quello che stava succedendo ad Amsterdam.