Sessismo a “Il Collegio”: studentesse sconvolte

Parole sessiste a “il collegio”. Alcuni ragazzi avrebbero utilizzato parole sessiste che a avrebbero sconvolto le studentesse.

Ambientato nel 1982, anno dei Mondiali di calcio e dell’entusiasmo sportivo per tutto il Paese, Il Collegio ha portato in tv alcune idee che stanno facendo discutere la community social e non solo.

A rincarare la dose c’è Alex Djordjevic, che ha osservato: “Hai mai visto il padre fare il ruolo della madre e la madre fare il ruolo del padre? La mamma cura il bambino più del padre. L’uomo e la donna devono avere ruoli diversi: è l’uomo che porta il pane a casa.”

Parole molto dure che hanno sconvolto un po’ tutti. È giusto educare così i propri figli?