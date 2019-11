Palermo Ladies Open“, torneo internazionale del circuito Wta. Mancano otto mesi, ma a Palermo la macchina organizzativa si sta già muovendo. Dal 18 al 26 luglio 2020 sui campi del Country Time Club si terrà la 31esima edizione del ““, torneo internazionale del circuito Wta.

Palermo si prepara per il Ladies Open sognando Maria Sharapova

Un appuntamento in costante ascesa, come dimostra il grande seguito di pubblico dell’ultima edizione vinta dalla svizzera Jil Teichmann.

“Dopo il successo della scorsa edizione siamo ancora più carichi – ha detto Oliviero Palma, direttore del torneo, in occasione della presentazione dell’evento presso ‘Le Village’ by Credit Agricole a Milano – Vogliamo raddoppiare il numero di spettatori da 20 a 40 mila presenze, e aumentare i 7 milioni di contatti tra social e televisioni dell’ultima edizione. Per questo stiamo ridisegnando il villaggio e vogliamo anche confermare la presenza di una top 10 e di almeno due top 20. Il nostro sogno sarebbe avere Maria Sharapova, che adesso si allena a Genova con Riccardo Piatti”.

Nell’ultima settimana sono stati venduti già 450 biglietti, dato sensazionale se considerato che mancano ancora otto mesi all’appuntamento.

“Tanti nostri soci hanno voluto già rinnovare il loro abbonamento, e lo hanno fatto sulla fiducia – ha spiegato Giorgio Cammarata, presidente del circolo -. Ma la cosa che ci rende più orgogliosi è che stiamo riuscendo a fare una cosa importante con le nostre sole forze. Gli enti pubblici hanno contribuito solo per il 3%. Non abbiamo chiesto alcun contributo se non per l’ospitalità delle atlete”.

