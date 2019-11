Uccide la madre a pugni, arrestato a Ragusa

Ci sarebbe una lite per futili motivi alla base della furia scatenata di calci e pugni con cui un uomo di 48 anni avrebbe ucciso la madre. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri di Ragusa. I militari hanno eseguito stamane un provvedimento cautelare in carcere emesso dall’Autorità Giudiziaria nei confronti del 48enne accusato dell’omicidio della madre. L’anziana donna era stata colpita ripetutamente con violenza a mani nude dal figlio. Ricoverata in ospedale in condizioni critiche, la vittima spirò dopo venti giorni di agonia. I dettagli della vicenda saranno illustrati in una conferenza stampa che si svolgerà in mattinata nella Procura di Ragusa.