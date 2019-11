Gallinari e Melli vincono nella notte Nba, Belinelli al tappeto

ROMA (ITALPRESS) – Tre azzurri in campo nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Danilo Gallinari guida alla vittoria Oklahoma City Thunder contro Golden State Warriors: di fronte agli oltre 18.000 spettatori della Chesapeake Energy Arena, la 31enne ala piccola di Sant’Angelo Lodigiano trascina i suoi al successo per 114-108, contribuendo con un bottino personale di 21 punti in 31 minuti di impiego, impreziositi da 5 rimbalzi e 3 assist.

I due bomber di Golden State sono Bill Russell e Alec Burks, a referto con 53 punti complessivi.

Casella immacolata per Nicolò Melli, che gioca meno di 5 minuti nell’affermazione esterna dei New Orleans Pelicans, a segno per 115-110 sul campo dei Charlotte Hornets. Top-scorer è il suo compagno di squadra Brandon Ingram, autore di 25 punti.

Battuta d’arresto casalinga per i San Antonio Spurs di Marco Belinelli, messi al tappeto per 135-115 dai Boston Celtics: la 33enne guardia di San Giovanni in Persiceto colleziona 9 punti in 19 minuti, incidendo poco in un match caratterizzato dai 30 punti di Jaylen Brown. Vittorie esterne, infine, per Houston Rockets (117-94 sui Chicago Bulls) e Dallas Mavericks (138-122 sui Memphis Grizzlies).

(ITALPRESS).