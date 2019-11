Lazio batte Lecce, pari senza reti Samp-Atalanta e Udinese-Spal

ROMA (ITALPRESS) – Vittoria per la Lazio sul Lecce, pari senza reti dell’Atalanta in casa della Samp e tra Udinese e Spal. I biancocelesti soffrono non poco, ma alla fine riescono ad avere la meglio su un ottimo Lecce e tengono il passo dell rivelazione Cagliari issandosi al terzo posto. Lapadula riesce a pareggiare la rete iniziale di Correa, poi nella ripresa Milinkovic porta in vantaggio i laziali, Immobile su rigore segna il 3-1 e ancora Correa la rete del 4-1. In precedenza, Babacar si era visto respingere da Berisha il rigore del possibile 2-2 che poi Lapadula aveva messo in rete ma in fuorigioco, mentre nel finale La Mantia fissa il punteggio sul 4-2. A Marassi, finisce a reti inviolate tra Sampdoria ed Atalanta, con i blucerchiati rinfrancati dalla cura Ranieri che ottengono il terzo risultato utile consecutivo (5 punti) anche se restano in terz’ultima posizione in compagnia del Genoa. L’Atalanta, reduce dal pari di Champions contro il City, ha giocato gli ultimi 15′ in dieci per il rosso per somma di ammonizioni a Ruslan Malinovsky. Uno 0-0 ricco di emozioni quello tra Udinese e Spal. I friulani sprecano l’impossibile sotto porta e vengono salvati dal rigore parato da Musso al 98′ su Petagna. Secondo risultato utile consecutivo per Gotti dopo l’esonero di Tudor e il roboante 3-1 rifilato al Genoa. Lascia l’ultimo posto in classifica invece la squadra di un Leonardo Semplici in bilico, a +1 dal Brescia ma con grandi lacune in entrambe le fasi.(ITALPRESS).