Di nuovo in campo. Dopo la tre giorni dedicata alle coppe europee, torna la Serie A, per la dodicesima giornata di campionato. Ad aprire il programma il derby emiliano, vinto dal Sassuolo contro il Bologna con doppietta di Caputo. Il sabato, invece, prevede la sfida tra Brescia e Toro, il ritorno in campo dell’Inter di Conte e, in serata, il Napoli, nell’occhio del ciclone per tutta la settimana.

Il big match di giornata, però, sarà il posticipo domenicale di Torino. La Juventus, infatti, riceve il Milan, in crisi di risultati anche dopo l’arrivo di Pioli. Roma e Lazio, scottate dalle sconfitte all’ultimo minuto in Europa League, affronteranno rispettivamente Parma e Lecce.

I risultati della 12a giornata di Serie A

Sassuolo-Bologna 3 – 1 FINALE

Brescia-Torino 0 – 4 FINALE

Inter-Verona 2 – 1 FINALE

Napoli-Genoa 0 – 0 FINALE

Cagliari-Fiorentina 5 – 2 FINALE

Lazio-Lecce 0 – 0

Sampdoria-Atalanta 0 – 0

Udinese-SPAL 0 – 0

Parma-Roma

Juventus-Milan

Classifica

Juventus 29

Inter 28

Roma 22

Lazio 21

Atalanta 21

Cagliari 21

Napoli 18

Fiorentina 16

Verona 15

Parma 14

Sassuolo 13

Milan 13

Udinese 13

Bologna 12

Lecce 10

Genoa 8

Sampdoria 8

Brescia 7

SPAL 7